Fakta om koronapandemien i California

* Talet på smitta har passert 336.000. Hittil har drygt 89.000 vortne friske igjen. New York er einaste amerikanske delstat med fleire smitta.

* Talet på døde er oppe i over 7.000.

* 19. mars gav guvernøren Gavin Newsom ordre om at folk skulle halde seg heime.

* Næringslivet byrja gradvis å opne igjen i mai.

* I juni blussa smitta opp, med over 5.000 nye registrerte smittetilfelle per dag mot slutten av månaden. Fleire dagar i juli har det vore over 8.000 nye smitta, med ein førebels topp på 9.439 registrerte smittetilfelle 2. juli.

* Dei siste to vekene har talet på fylke på bekymringslista auka frå 19 til 30. Rundt 80 prosent av befolkninga bur i fylke som står på lista.

* Dei siste to vekene har talet på sjukehusinnleggingar auka med 28 prosent. Talet på pasientar på intensivavdelingar har auka med 20 prosent.

Kilde: AP, Worldometers

(©NPK)