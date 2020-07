Florida med dagsrekord i talet på koronadødsfall

utenriks

Auken skjer etter at delstaten søraust i USA dei siste vekene har hatt ein markant oppgang i talet på nye smitta.

Det er no over 291.000 smitta i Florida, og helsestyresmaktene ventar at dødstala stig ytterlegare i kjølvatnet av smitteauken.

Også California, Texas og andre delstatar sør i USA opplever ein auke i smittetala. I California vart det måndag rapportert 139 nye dødsfall, medan det i Texas var 131, ifølgje oversikta til Worldometers.

Over 3,5 millionar amerikanarar har vorte smitta av koronaviruset og 139.143 er stadfesta døde.

(©NPK)