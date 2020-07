Høgsterettsdommar Ginsburg innlagt på sjukehus

utenriks

Ginsburg, som blir sett på som ein av dei liberale dommarane i Høgsterett i USA, vart innlagt ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore tysdag etter å ha hatt feber og frysningar.

Ho har gjennomgått fleire undersøkingar, og «kjem til å vere på sjukehus nokre dagar for å få intravenøs antibiotikabehandling», opplyser Høgsterett.

Ginsburg vart behandla for kreft i bukspyttkjertelen i fjor sommar og sa i januar at ho var heilt fri for kreft.

Som ein av fire liberale dommarar blir Ginsburgs helsetilstand følgt nøye av Trump-administrasjonen, som ser etter moglegheiter for å utnemne ein ny dommar som kan vippe Høgsterett i ei meir konservativ retning.

Høgsterettsdommarar sit til dei døyr eller frivillig går av med pensjon. Ginsburg har trass den høge alderen sin framleis jobben som dommar, høgst klar over at avgangen hennar kan endre det juridiske landskapet i USA i lang tid.

(©NPK)