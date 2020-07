Jamt val i koronaramma Nord-Makedonia

utenriks

Valet er det første sidan landet la til «Nord» i namnet i fjor. Det gjorde slutt på ein langvarig konflikt med Hellas, som har ein region som heiter Makedonia. Dermed kunne Nord-Makedonia bli fullverdig medlem av Nato, og EU kunne opne døra for forhandlingar om medlemskap.

I valet på onsdag står statsminister Zoran Zaev og det sosialdemokratiske partiet, som fekk gjennom namneendringa, mot høgrepartiet VMRO-DPMNE, som har kritisert løysinga som gjer at landet bøyer seg for ønsket til grekarane.

Det er ikkje venta at nokon av dei to største partia får fleirtal åleine. Dermed er det duka for kompliserte koalisjonsforhandlingar etter at valresultatet er klart. Det er venta først tidleg torsdag.

Koronapandemien har tilført eit nytt lag av uvisse i makedonsk politikk. Då veljarane stilte seg i kø for å stemme, var det med det obligatoriske munnbindet på plass. Med 380 dødsfall i ei befolkning på rundt 2 millionar har landa den høgaste dødsraten vest på Balkan. Styresmaktene prøver å finne den riktige balansen for å dempe smittespreiinga utan å skade ein allereie svekt økonomi altfor mykje.

(©NPK)