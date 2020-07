Trump-administrasjonen omgjer krav om undervisning for internasjonale studentar

utenriks

Administrasjonen stod overfor åtte føderale søksmåla og protestaksjonar frå hundrevis av universitet. Kravet vart 6. juli fremja av amerikanske immigrasjons- og tollstyresmakter og ville ha fått store konsekvensar for tusenvis av utanlandske studentar.

Dei nye reglane kravde at studentane skulle ha undervisning med lærarar for å kunne vidareføre opphaldsløyvet sitt.

Mange var derfor stilt overfor valet mellom å avbryte studiet i USA, viss dei berre fekk nettundervisning ved lærestaden sin, eller melde overgang til ein annan lærestad som hadde undervisning med personleg frammøte.

Avgjerd om å oppheve dei nye reglane vart kunngjorde under ei høyring i Boston i samband med ein føderal søksmål, Ein lokal dommar opplyste at vedtaket frå 6. juli var gjort om og at forholda for studentane gjekk tilbake til det dei var.

Leiar i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trohjell, seier at norske studentar i USA no får føreseielegheit for studiane sine.

– Tida mellom 6. juli og no har vore tung for dei ramma, seier han.

Også president Hanna Flood i ANSA er glad for meir føreseielegheit i ei elles uføreseieleg tid.

– Det gir nok mange litt meir ro til å fokusere på studiane når dei veit at dei ikkje må pakke sakene sine og dra i næraste framtid, seier Flood.

