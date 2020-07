EU-domstolen set persondataavtale med USA til side

utenriks

Avtalen mellom EU og USA, som går under namnet Data Privacy Shield, beskyttar ikkje EU-borgarar sine personopplysningar i USA godt nok, konkluderer domstolen.

Dommen kjem i ei sak der den austerrikske aktivisten Maximilian Schrems klaga til irske styresmakter over Facebooks behandling av hans persondata. Opplysningane blei samla inn av Facebooks irske dotterselskap, men overført til USA utan Schrems' samtykke. Austerrikaren meiner amerikanske etterretningsmyndigheiters tilgang til opplysningane i USA inneber at EU-borgarar ikkje er godt nok beskytta. Han viser også til at det ikkje er nokon klage- eller ankeinstans.

Det irske datatilsynet gjekk til landets forfatningsdomstol, som bad EU-domstolen om ein vurdering.

Onsdagens avgjerd betyr likevel ikkje at det er slutt på overføring av personopplysningar mellom EU og USA, ettersom domstolen ikkje greip inn mot eit anna sett med regler for dette.

