George Floyds familie saksøkjer styresmaktene i Minneapolis

Drapet utløyste massive demonstrasjonar i USA. Floyd døydde i mai etter at politimannen Derek Chauvin pressa kneet sitt mot nakken hans i meir enn åtte minutt.

– Floyd døydde fordi vekta av heile politidistriktet i Minneapolis var på nakken hans, seier advokaten til familien Ben Crump.

Chauvin og tre andre politimenn er sikta for drap eller medverknad til drap etter hendinga.

I søksmålet kjem det fram at familien meiner at byen har tillate ein kultur for overdriven maktbruk, rasisme og mangel på straffeforfølging av politimenn.

Crump viser til at byen har ei lang historie med vedtak og retningslinjer som har ramma ujamt, spesielt for svarte menn. Dei krev betre opplæring og disiplin i politiet.

Juridiske representantar for Minneapolis har så langt ikkje kommentert saka.

