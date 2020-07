Nye nedstengingar i India når landet nærmar seg éin million smitta

utenriks

Delstaten Bihar, som er på storleik med Portugal, stengde ned torsdag. Bihar er ein av de fattigaste delstatane i landet og har over 125 millionar innbyggjarar.

Fleire har uttrykt bekymring over at det fleire stader i India førekjem jamlege brot på avstandsråda. Delstaten Goa så seg nøydd til å hasteinnføre ei tredagars nedstenging frå og med torsdag. Ifølgje delstatsministeren var det for mange folk som gjekk på fest og liknande sosialisering.

Landet har i løpet av dei siste 24 timane registrert over 600 koronarelaterte dødsfall, og Røde Kors har varsla at koronaviruset spreier seg i «ein urovekkende hastigheit» gjennom Sør-Asia, der ein firedel av verdas befolkning held til.

– Mens verdas merksemd har vore retta mot USA og Sør-Amerika, utspelar det seg no raskt ein menneskeleg tragedie i Sør-Asia, heiter det i ei utsegn frå Røde Kors.

(©NPK)