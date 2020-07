Oppblomstring av koronaviruset fører til ny nedstenging i fleire land

utenriks

Dei ferskaste døma på bølgje nummer to er dei strenge tiltaka som blir førte inn på nytt i California, i Catalonia i Spania og i den indiske delstaten Bihar.

Den katalanske regjeringa bad onsdag innbyggjarane om å halde seg heime i og omkring den nordaustlege byen Lerida. Tiltaka omfattar rundt 160.000 menneske. Folk får gå på jobb, handle mat og medisinar og ta ein joggetur. Men lite anna.

I Portugal har det sidan 1. juli vore heimeliv for 700.000 menneske i utkanten av Lisboa. I Storbritannia er det lokal nedstenging i Leicester. Masker er obligatorisk i alle butikkar og supermarknader frå 24. juli i heile landet.

U-sving for California

I California tok guvernør Gavin Newsom drastiske grep måndag denne veka. Ny stenging for barar, kinoar og inneservering på restaurantar. Kyrkjer, treningssenter, frisørar, kjøpesenter, bowling og minigolf vart igjen stengt, for å nemne noko. Lokale tiltak vart gjorde gjeldande for heile delstaten.

Dødstala held fram med å stige i Mexico, som er det fjerde hardast ramma landet i verda, men styresmaktene har førebels ikkje innført nye restriksjonar. I juni starta ei gradvis opning av landet.

I Australia vart nyleg fem millionar menneske i storbyen Melbourne pålagt å halde seg heime etter ny oppblomstring. Delstaten Victoria, der Melbourne ligg, har stengt grensene for å verne resten av landet.

Stengt og atter stengt

I Midtausten er det nedstenging på Vestbreidda frå 3. juli. Den vart forlengt på ubestemt tid søndag. Det er òg portforbod.

I Israel vart det innført nye tiltak 7. juli som mellom anna omfattar barar og treningssenter, og som avgrensar samlingar på offentlege stader. Men i lokale område med mykje spreiing er det strengare tiltak.

I India er den nordlege delstaten Bihar, med ei befolkning på 125 millionar menneske, på veg inn i ein periode med nedstenging. Tiltaka startar torsdag og skal vare i to veker.

Storbyane New Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore og Pune er blant dei som har sett ein smitteauke, og mange delstatar innførte portforbod i helga.

Sør-Amerika slit

Colombia innførte nye restriksjonar for 2,5 millionar innbyggjarar denne veka, medan hovudstaden i Argentina Buenos Aires er på veg ut av nedstenging.

Land som Brasil, Peru og Chile er no blant dei som registrerer flest nye smittetilfelle i verda. Brasil er òg landet med nest flest smittetilfelle totalt etter USA med nesten to millionar. Over 74.000 personar er døde.

I Venezuela har talet på smittetilfelle passert 10.000, og det er registrert eit urovekkjande mange nye tilfelle i hovudstaden Caracas. Tysdag beordra president Nicolás Maduro streng overhalding av karantenetiltak i byen der nesten alle av dei 303 nye smittetilfella er registrerte det siste døgnet.

Etter mange år med isolasjon som følgje av økonomisk og sosial krise, har dei ikkje vorte overkøyrde av viruset slik som til dømes Ecuador og Brasil har vorte.

