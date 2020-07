Statsministeren i Tunisia trekker seg etter politisk strid med islamistparti

utenriks

Fakhfakh er under gransking i ei habilitetssak som gjeld statlege kontraktar med selskap han har aksjar i. Statsministeren har vore i klammeri med det moderate islamistpartiet Ennahda, det største i nasjonalforsamlinga, sidan valet i oktober i fjor.

Den avgåande statsministeren fekk eit mistillitsforslag mot seg frå Ennahda tidlegare onsdag.

Fakhfakh kom til makta i februar med støtte frå fleirtalet i ei svært splitta nasjonalforsamling som i fire månader hadde krangla om regjeringssamarbeid og statsministerposten.

Ennahda vart det største partiet i valet, men fekk langt frå noko fleirtal, berre 54 av dei 217 plassane i nasjonalforsamlinga. Resultatet viser kor fragmentert politikken er i Tunisia.

Ein talsmann for Ennahda sa onsdag at den økonomiske og sosiale situasjonen i Tunisia er svært alvorleg og kan berre kjempast mot av ei regjering som ikkje blir leidd av ein person som er under etterforsking.

Partiet har innleidd forhandlingar med andre parti for å finne ein kandidat som fleirtalet kan stille seg bak.

