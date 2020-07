Trump kastar om på valkampapparatet

utenriks

Forholdet mellom Trump og Parscale har vore anstrengt sidan slutten av juni. Då sørgde ein kampanje via det sosiale mediet TikTok for mange tomme sete under folkemøtet til presidenten i Tulsa i Oklahoma.

Trump kunngjorde utskiftinga på Facebook seint onsdag kveld.

– Eg er glad for å kunne fortelje at Bill Stepien har vorte forfremja til leiar for Trump-kampanjen. Brad Parscale, som har vore hos meg lenge og har leidd den eineståande digitale strategien vår, kjem til å halde fram i rolla som seniorrådgivar for valkampapparatet, melder Trump.

