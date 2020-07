Vatikanet ber biskopar varsle politiet om prestars overgrep

utenriks

Torsdagens instruks er ein del av den katolske kyrkjas seinaste tiltak for å tvinge kyrkjeleiarane til å beskytte mindreårige mot prestar som gjer seg skuldig i overgrep.

Vatikanet kom med ein lenge etterlengta manual til biskopar og andre religiøse leiarar om interne granskingar av påstandar om valdtekter og seksuelle overgrep mot barn og sårbare personar.

Sjølv om Vatikanet har hatt klare normer på plass i to tiår, er det framleis enkelte biskopar som set kyrkjas lov til side, avviser ofera sine påstandar og heller vel å beskytte sine egne prestar. Den nye instruksen har ikkje status som kyrkjeleg lov, men går lenger enn dagens praksis om å samarbeide med politi og påtalemakt. I dag er biskopane berre pålagt å fortelje politiet om påståtte overgrep mot mindreårige dersom den lokale lovgivinga krev det.

– Sjølv i tilfelle der det ikkje ligg føre ein eksplisitt juridisk plikt, bør kyrkja rapportere til rette sivile styresmakt dersom det sjåast som nødvendig for å beskytte den involverte eller andre mindreårige mot fare for å bli utsett for nye kriminelle handlingar, heiter det i den nye manualen, som er produsert på fleire språk.

