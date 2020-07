Det kvite hus: Vitskap skal ikkje hindre skuleopning

utenriks

Det er pressetalskvinna til president Donald Trump Kayleigh McEnany som torsdag gjorde det klart at skulane skal opne.

Ho vart spurd kva Trump ville seie til foreldre som er bekymra etter at fleire skuledistrikt har meldt at dei berre vil tilby onlineundervisning på grunn av den store auken av tilfelle av koronavirus.

– Presidenten har sagt tydeleg at han vil at skulane opnar. Når han seier opne, meiner han opne fullstendig. Barn skal ha moglegheita til å gå på skule kvar dag, svarte ho.

– Vitskapen skal ikkje stå i vegen for det, la ho til.

McEnany påpeikar at mange andre land har byrja å sende barna tilbake på skulen, men det vart ikkje nemnt kva land ho siktar til, eller at det stort sett gjeld der ein har fått kontroll over viruset.

Den siste månaden har mange delstatar opplevd ein kraftig auke i talet på smitta, særleg i sør og vest, og særleg der guvernørane har opna samfunnet for tidleg.

Ifølgje Centers for Disease Control er 6,4 prosent av alle smitta i USA barn under 18 år, det vil seie om lag 228.000 mindreårige. I Florida er kvart tredje barn som blir testa, smitta.

(©NPK)