EMD: Ungarn må la utlendingar skifte kjønn

Den europeiske Menneskerettsdomstolen EMD påpeikar at iranaren vart fødd med kvinneleg kjønn i 1987, men identifiserte seg etter eiga fråsegn som gut frå ung alder.

Iranaren fekk asyl i Ungarn i 2015 etter å ha vorte forfølgt i Iran på bakgrunn av kjønnsidentiteten sin. Året etter søkte iranaren om å få endre det offisielle namnet og kjønnet sitt, men styresmaktene sa at det ikkje fanst nokon prosedyre for å gjere slikt for flyktningar.

Ungarns forfatningsdomstol stadfesta i 2018 at det ikkje fanst noko juridisk grunnlag for å anerkjenne kjønns- eller namneendring for utanlandske borgarar med lovleg opphald. Domstolen kalla situasjonen grunnlovsstridig og bad parlamentet finne ei løysing, men dei folkevalde har ifølgje EMD ikkje følgt opp.

Domstolen meiner Ungarn ved ikkje å gi iranaren tilgang til å endre juridisk kjønn, har krenkt retten til respekt for privatliv utan adekvat grunn.

EMD beordrar Ungarn til å betale flyktningen rundt 68.000 kroner i oppreising. Rettsavgjerda kan ikkje ankast.

I ei separat sak torsdag tapte eit fransk par som krev at dottera, fødd av ein surrogatmor i Ukraina, blir registrert som barnet deira. Surrogati er ulovleg i Frankrike.

Rettsvesenet der konkluderte med at jenta må registrerast som dotter av kvinna som fødde henne, sjølv om ho genetisk sett er barnet til paret. EMD er samd med franske domstolar, som meiner paret kan bli juridiske foreldre gjennom adopsjon.

