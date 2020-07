Georgias guvernør saksøkjer ordførar for munnbindpåbod

utenriks

Kemp hevdar at ordførar Keisha Lance Bottoms ikkje har mynde til å krevje strengare helsetiltak enn delstaten, som oppmodar til bruk av munnbind, men ikkje krev det.

Kemp seier han går til sak på vegner av Atlantas forretningsmenn og hardtarbeidande tilsette som strevar for å overleve.

– Eg nektar å sitje her og sjå på at ein katastrofal politikk truar livet og levebrødet til borgarane våre, sa han og la til at tiltaka til Bottoms, som sjølv er koronasmitta, set Atlantas økonomi i fare.

Georgia er ein av dei hardast ramma delstatane i USA, med over 131.000 koronasmitta og 3.105 dødsfall. 2.800 menneske er innlagde på sjukehus, og 84 prosent av intensivsengene er opptekne.

Kemp går til sak dagen etter at han gjentok ordren om å hindre Atlanta og minst 14 andre fylke i å påby bruk av munnbind innandørs på offentleg stad. Bottoms og fleire andre svarte at dei ikkje vil lyde ordren, og at påbodet om bruk av munnbind ikkje skal endrast.

Ei rekkje andre delstatar, blant dei California, Alabama, Texas og Colorado, har innført påbod om bruk av munnbind innandørs på offentleg stad.

