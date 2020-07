utenriks

Ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet ein styrke på 7, og episenteret var nord for Kokoda, på 85 kilometers djup.

Varslingssenteret for tsunamiar i Stillehavet opplyste først at det kunne vere fare for tsunami i 300 kilometers omkrins av episenteret, men avkrefta seinare faren.

Direktøren for Papua Ny-Guineas jordskjelvsenter, oberst Carl Wrakonei, seier det kan ta fleire timar før dei får beskjed om eventuelle skadar i kystområda nærast episenteret.

