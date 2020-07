Leiarane i EU-landa saman for første gong sidan februar

utenriks

I februar heldt unionen eit ekstraordinært toppmøte i håp om å spikre langtidsbudsjettet for dei neste sju åra. Det klarte dei ikkje, og budsjettet er framleis ei hovudsak når leiarane skal samlast.

Sidan sist gong har covid-19-pandemien snudd verda på hovudet og ført til medisinsk, økonomisk og politisk unntakstilstand. Hovudsaka på den to dagar lange samlinga i EU-hovudstaden er òg i høgaste grad koronarelatert. På bordet ligg kommisjonsforslaget om at dei skal låne 750 milliardar euro – drygt 8.000 milliardar kroner – til eit atterreisingsfond. Kommisjonen har foreslått at to tredelar av pengane skal delast ut i form av overføringar til medlemslanda, medan resten skal lånast ut.

Første forhandlingsmøte

På eit videotoppmøte for ein månad sidan la landa fram synspunkta sine, men utsette forhandlingane til det fysiske møtet fredag og laurdag. Sjølv om det ikkje er usemje om det mest grunnleggjande – EU-landa treng hjelp for å få økonomien på fote igjen etter pandemien – er ikkje medlemslanda samde om kor mykje hjelp som trengst og korleis den skal givast.

Dei som har gitt tydelegast uttrykk for misnøya si, er dei såkalla «forsiktige fire». Danmark, Sverige, Nederland og Austerrike. Dei er tradisjonelt blant dei som held igjen på pengebruken, og denne gongen skil dei seg ut ved at dei vil at pengane frå det foreslåtte fondet ikkje skal bli gitt bort, men bli lånt ut til medlemslanda.

Spania, Italia og andre land i sør har på si side sagt at dei ikkje kan pådra seg endå meir gjeld. I forkant av toppmøtet var den spanske statsministeren på rundreise for å fremje synet sitt og prøve å få kollegaene sine i Nederland og Sverige til å støtte forslaget frå kommisjonen.

Mens Tyskland ofte har vore ein viktig alliert for dei nøysame, er landa denne gongen på motsett side. Forslaget frå EU-kommisjonen er til dels basert på eit tidlegare forslag frå statsminister Angela Merkel i Tyskland og president Emmanuel Macron i Frankrike, men sjef Ursula von der Leyen i EU-kommisjonen gjekk eit hakk vidare og auka storleiken på fondet.

Kan trenge endå eitt møte

Merkel har fleire gonger sagt at det hastar å få på plass ei løysing, og at forseinkingar vil ramme dei svakaste.

– Europeisk solidaritet er ikkje berre ein humanitær gest. Det er ei investering. Ingen kjem ut av dette åleine, understreka Merkel då ho nyleg besøkte EU-parlamentet. Denne veka påpeika ho at det framleis er naudsynt å byggje bruer mellom medlemslanda for å bli samde om vegen ut av krisa.

– Eg veit ikkje om det er nok med eitt møte eller om vi må samlast ein gong til før sommaren er over, sa Merkel då ho tok imot den italienske kollegaen sin Giuseppe Conte i Berlin måndag. Den tyske statsministeren la til at ho håpar det held å møtast éin gong.

I invitasjonen til toppmøtet understrekar òg EU-president Charles Michel at det er viktig å komme til semje, noko som krev semje mellom alle.

– Det vil krevje hardt arbeid og politisk vilje frå alle. Tida er inne, og det er avgjerande å oppnå ein avtale, skriv han. Møtet byrjar klokka 10 fredag, og «så tek vi det derfrå», skriv EU-presidenten, som i denne omgangen har to dagar på seg til å leie deltakarane fram til ein konklusjon.

(©NPK)