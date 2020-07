Ny studie viser at Storbritannia har overvurdert koronadødstal

utenriks

Studien vart publisert av Centre for Evidence-Based Medicine torsdag. I artikkelen heiter det at Public Health England (PHE) lagar statistikken sin gjennom ganske enkelt å sjekke om alle som har testa positivt for koronaviruset, framleis er i live. Dermed blir ingen i England formelt sett friskmeldt – og til slutt vil alle 292.000 som har hatt viruset, bli rekna som koronadødsfall.

– Ein pasient som har testa positivt, men har vorte behandla og utskriven frå sjukehus, blir framleis rekna som eit koronadødsfall sjølv om dei fekk hjarteinfarkt eller vart påkøyrt av ein buss tre månader seinare, skriv artikkelforfattarane.

Dei ber om at den misvisande teljemåten blir endra. Storbritannia har ifølgje offisielle tal hatt 45.000 dødsfall i samband med koronaviruset, som er det tredje høgaste talet i verda.

(©NPK)