Nye koronarekordar i Florida

Talet på smitta av koronaviruset i Florida er no 315.000, og talet på døde har komme opp i 4.782, ifølgje helsestyresmaktene i staten.

156 døde på 24 timar er ny rekord, betydeleg høgare enn den førre rekorden på 132 som vart sett berre to dagar før.

Florida melder no om fleire nye smitta per dag enn nokon annan stat i USA. Texas og California har om lag 10.000 nye smitta dagleg.

Totalt er det litt under 3,5 millionar smitta i USA til no, ifølgje Johns Hopkins-universitetet, og 584.990 døde. Begge tala er dei høgaste i verda.

Gjenopna for tidleg

Talet på smitta i USA byrja å stige igjen i mai, først og fremst i delstatar som gjenopna økonomien medan koronaepidemien framleis var i full gong, særleg republikansk-styrte statar i sør og vest som Texas, Florida, Arizona og Georgia.

Talet på døde per dag i USA nærmar seg no 1.000 etter at det i mai og juni var betydeleg lågare. Torsdag vart det meldt om 947 nye dødsfall.

Den republikanske guvernøren i Florida, Roy DeSantis, som var blant dei ivrigaste til å gjenopne, tok nokre skritt tilbake då han førre månad førte inn att eit forbod mot at barar selde alkohol.

Men han har ikkje følgt i spora til guvernørane i Texas og California som har innført enkelte nedstengingar og påbode bruk av munnbind innandørs på offentlege stadar.

Insisterer på opne skular

DeSantis insisterer òg på at alle skular i delstaten gjenopnar for fullt i august, stikk i strid med kva mange skuledistrikt meiner er trygt å gjere.

President Donald Trump, som ligg langt bak Joe Biden på meiningsmålingane før valet i november, pressar sjølv på for at skulane skal gjenopne for fullt slik at alt skal sjå normalt ut trass i pandemien.

Det republikanske partiet held det store landsmøtet sitt der Trump blir renominert, i Jacksonville i Florida.

Han har vore motvillig til å droppe eit fullt landsmøte med 15.000 delegatar til stades, men dei siste signala er at partiet no er villige til å halvere talet på deltakarar på møtet.

