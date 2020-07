utenriks

Det indiske helsedepartementet opplyser at det nøyaktige offisielle talet på smitta er 1.003.832, og at 25.602 menneske har døydd av viruset.

Ei rekkje stadar i landet er igjen i ferd med å stengjast ned etter at styresmaktene starta å opne dei siste vekene i håp om at det verste var over.

