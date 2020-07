Russland held øvingar i Kaukasus

utenriks

Øvingane, som også involverer 400 fly og 100 marinefartøy, har ikkje vorte kunngjort på førehand. Dei skal òg finne stad nord og vest i landet og langs Stillehavskysten, men merksemda er i hovudsak retta mot Kaukasus og på bakkestyrkane sørvest i Russland.

I fråsegna si grunngir det russiske forsvarsdepartementet dette med at terrortrusselen framleis er alvorleg i regionen. I september har Russland planlagt ei større øving i Kaukasus-området.

Etter Sovjetunionens fall har Russland utkjempa to krigar i Kaukasus-regionen for å behalde kontrollen over regionar som Tsjetsjenia.

(©NPK)