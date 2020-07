Terrorrettssak mot tilsett ved USAs konsulat i Istanbul

utenriks

Påtalemakta meiner mannen er tilknytt Fethullah Gülen, ein islamsk predikant som oppheld seg i USA og blir skulda for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia i 2016.

Aktor har bede om mellom sju og eit halvt og femten år i fengsel for Nazmi Mete Canturk, skriv nyheitsbyrået Anadolu. Canturk, som var ein del av tryggingsstaben ved konsulatet, blir skulda for «hyppig kontakt» med politileiarar, som også blir skulda for å ha band til Gülen.

Generalkonsul Daria Darnell var med Canturk og familien hans i retten fredag. Kona og dottera til den tiltalte vart frikjende for påstandar om koplingar til Gülen.

Det har ført til spenningar mellom USA og Tyrkia at sistnemnde har etterforska og rettsforfølgd amerikanske borgarar og tilsette ved utanriksstasjonane til USA i Tyrkia. I juni vart Metin Topuz, som også jobba på konsulatet i Istanbul, dømt til å åtte år og ni månaders fengsel for å hjelpe Gülens «væpna terroristorganisasjon», skriv Anadolu. USA har avvist skuldingane mot Topuz og protestert mot dommen.

(©NPK)