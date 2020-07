utenriks

Roger Wicker, som leiar handelskomiteen i Senatet, kravde torsdag at Twitter skal forklare seg innan 23 juli.

Bakgrunnen er at fleire prominente profilar på det populære sosiale mediet denne veka vart hacka. Både amerikanske politikarar og FBI har ytra bekymring for hackinga.

New York-guvernør Andrew Cuomo seier i ei fråsegn at han er bekymra for at manglande tryggleik og nettkontroll kan påverke presidentvalet i november.

