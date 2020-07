Frifunne for drap på eritreisk asylsøkjar i Israel

utenriks

Ein israelsk soldat vart drepen og ni andre personar vart såra i eit palestinsk angrep på ein busstasjon i byen Beersheba i oktober 2015.

29 år gamle Habtom Zerhom flykta frå angriparen, men vart sjølv teke for å vere terrorist og skoten av ei tryggingsvakt. Ei menneskemengd kasta seg deretter over han og slo og sparka han i hel.

Ein amatørvideo viste korleis eritrearen fleire gonger vart sparka i hovudet medan han låg på bakken.

Ein israelsk soldat og ein fengselstilsett leidde an i overfallet og vart tiltalt for drap. Måndag vart dei likevel frifunne.

Domstolen i Beersheba slår i rettsavgjerda fast at Zerhom «vart utsett for ubeherska aggresjon som ikkje kunne rettferdiggjerast», men meiner at dei to tiltalte handla i god tru sidan dei antok at offeret var ein terrorist.

