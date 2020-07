utenriks

Frå før av er munnbind påbode på museum, offentleg transport, kinoar, gudshus og andre lukka stadar som er opne for allmenta.

No gjeld påbodet i butikkane i landet, statlege kontor opne for allmenta, bankar og innandørsmarknader.

Den som ikkje følgjer påbodet, risikerer eit førelegg på omtrent 1.400 norske kroner.

Frankrike har registrert over 30.000 koronarelaterte dødsfall og over 174.000 smitta. For tida kan nordmenn reise dit utan å hamne i karantene etter reisa.

