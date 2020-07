Opposisjonsleiar og journalist arrestert i Zimbabwe

utenriks

Rose Hanzi, som er direktør for Zimbabwe Lawyers for Human Rights, stadfestar at journalisten Hopewell Chin'ono og politikaren Jacob Ngarivhume er arrestert.

– Vi har enno ingen detaljar om kva dei blir skulda for, seier ho og legg til at politiet knuste ei dør hos Chin'ono under arrestasjonen.

Ngarivhume er leiar av det vesle opposisjonspartiet Transform Zimbabwe. Han har oppmoda innbyggjarane i landet om å protestere mot statleg korrupsjon og den forverra økonomiske situasjonen 31. juli.

49 år gamle Chin'ono har vunne ei rekkje journalistprisar og har tidlegare jobba for fleire internasjonale nyheitsorganisasjonar. Han har kritisert styresmaktene i landet i sosiale medium ved ei rekkje høve.

