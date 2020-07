Rettssak mot Sudans ekspresident

utenriks

Rettssaka mot Bashir (76) og 16 medtiltalte byrjar i hovudstaden Khartoum tysdag.

Lovverket opnar for dødsstraff viss ekspresidenten blir kjend skuldig. Blant dei medtiltalte er det to tidlegare visepresidentar og fleire tidlegare ministrar og guvernørar.

Bashir vart avsett etter eit folkeopprør i fjor. I desember vart han dømd til to års husarrest for korrupsjon, ein dom han skal sone på ein sjukeheim.

Dei noverande styresmaktene i Sudan har òg sagt at Bashir skal utleverast til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Her er den tidlegare presidenten tiltalt for krigslovbrot i Darfur-regionen.

Førebels er det ikkje kjent når utleveringa eventuelt kan gjennomførast.

(©NPK)