Storbritannia stansar utleveringsavtale med Hongkong

Utanriksminister for britane, Dominic Raab, kunngjorde avgjerda i det britiske parlamentet måndag. Han fastslår at avgjerda er «umiddelbar og på ubestemt tid».

I tillegg til bekymring knytt til sikkerheitslova, trekte Raab fram den kinesiske behandlinga av uigurar og andre muslimar i Xinjiang-provinsen.

Australia, USA og Canada har allereie stansa utleveringsavtalane sine med Hongkong og grunngitt dette med sikkerheitslova for Hongkong som Folkekongressen vedtok i mai og som tredde i kraft tidlegare i juli.

– Vi vil verne våre vitale interesser. Vi vil stå opp for verdiane våre, og vi vil halde Kina opp til dei internasjonale forpliktingane sine, sa Raab.

Storbritannias regjering har ved fleire høve kritiserte den omstridde sikkerheitslova. Dei har òg kunngjort at dei opnar for å gi opphaldsløyve for opp mot 3 millionar hongkongkinesarar.

Den kinesiske ambassadøren i Storbritannia, Liu Xiaoming, beskreiv nyleg i eit BBC-intervju kunngjeringa som noko britane gjer for å blidgjere USA. Han avviste samtidig kritikken mot behandlinga av uigurane.

