Tyskland markerer 76-årsdag for Hitler-attentat: – Ein frigjeringsdag

20. juli 1944 vart Hitler utsett for eit bombeattentat ved hovudkvarteret sitt Wolfsschanze i Aust-Preussen. Det var berre tilfeldig at den tyske leiaren overlevde.

Bak attentatet stod Wehrmacht-offiseren Claus von Stauffenberg. Han vart saman med tre andre avretta natta etter.

– 20. juli var ein frigjeringsdag, sjølv om kuppet var mislykka, sa barnebarnet Philipp von Schulthess på markeringa i Berlin.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer var blant dei som deltok. Ho sa at attentatet ikkje var forgjeves og framheva at det den dagen i dag viser at «ordre og å lyde ikkje er vilkårslaus».

– Å lyde ser bort frå ikkje fridom. Den avgjerande autoriteten er og blir verande samvitet til mennesket. Dette er Stauffenbergs varige lære, sa Kramp-Karrenbauer.

Hitler vart utsett for ei rekkje attentat, men overlevde dei alle. Han tok sjølvmord 30. april 1945. Tyskland kapitulerte éi veke seinare.

