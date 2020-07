Ekspresident på tiltalebenken i Sudan

utenriks

Tungt væpna politifolk heldt vakt då rettssaka byrja i den sudanske hovudstaden Khartoum tysdag.

Tidlegare var det opplyst at 16 medtiltalte òg skulle stillast for retten. Men då rettsmøtet starta, sat det 28 personar på tiltalebenkane.

– Retten vil lytte til alle, sa dommaren Issam al-Din Mohammad Ibrahim. Han forsikra at alle dei 28 vil få moglegheit til å forsvare seg.

Blant dei tiltalte er det to tidlegare visepresidentar og fleire tidlegare ministrar og guvernørar. Alle er skulda for planlegging av statskuppet i 1989.

Det er første gong i moderne tid at kuppmakarar blir stilte for retten i eit arabisk land, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Bashir vart avsett etter eit folkeopprør i fjor. I desember vart han funnen skuldig i korrupsjon og dømt til to års soning i ein straffeanstalt for eldre fangar.

Dei noverande styresmaktene i Sudan har òg sagt at Bashir skal utleverast til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Her er 76-åringen tiltalt for krigslovbrot i Darfur-regionen.

Førebels er det likevel uklart om utleveringa vil bli gjennomført. Sudans lovverk opnar for dødsstraff for dei som blir funnen skuldige i planlegging av statskupp.

(©NPK)