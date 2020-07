Löfven om EU-krisepakken: – Vanskeleg, men viktig

utenriks

Sverige har vore eitt av landa i den «sparsame» gruppa i EU, som ønskte at ein større del av krisepakken for økonomisk gjenreising etter koronapandemien skulle bli gitt som lån, og ikkje som tilskot.

– Det har vore harde forhandlingar, konstaterer den svenske statsministeren i ei skriftleg fråsegn.

– Det er bra at vi no har nådd fram til ein avtale. Europa står overfor mange utfordringar som vi må ta tak i saman, og det er viktig at budsjettet er på plass. Med atterreisingspakken står vi òg betre rusta saman til å handtere koronakrisa og dei økonomiske konsekvensane, heiter det.

Löfven, som fyller 63 år i dag, skal ha ein pressekonferanse om toppmøtet klokka 11.

(©NPK)