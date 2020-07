Skarp kritikk mot Johnsons regjering i britisk Russland-rapport

utenriks

Rapporten slår òg fast at Russland prøvde å påverke folkeavstemminga då Skottland valde å bli verande ein del av Storbritannia i 2014, skriv Reuters.

Forfattarane av rapporten skuldar den britiske regjeringa for «aktivt» å unngå å granske teikn på ein russisk trussel mot EU-avstemminga i 2016.

Komiteen skriv mellom anna at «alvorlege spørsmål må stillast» om kvifor ministrar ikkje såg nærare på saka etter innblandinga i folkeavstemminga i Skottland, og rapportar om liknande aktivitet i det amerikanske presidentvalet i 2016.

– Denne situasjonen er i sterk kontrast til USAs handtering av påstandane om russisk innblanding i presidentvalet i 2016, der ei undersøking frå ei etterretningsteneste var klar to månader etter valet, heiter det i rapporten.

Krev gransking

Det er etterretnings- og tryggingskomiteen i Parlamentet som har utarbeidd rapporten som vart lagt fram tysdag.

Ifølgje rapporten var det «vanskeleg – om ikkje umogleg – å bevise» påstandane om at Russland prøvde å påverke folkeavstemminga i 2016, men at «styresmaktene var for seine med å erkjenne eksistensen av trusselen».

– Det burde vore ei gransking av russisk innblanding i folkeavstemminga. Og det må no komme, og offentlegheita må få beskjed om resultata av den vurderinga, seier komitémedlem Kevan Jones, som representerer Labour.

I 2016 stemde 51,89 prosent av britane for å forlate EU. Utmeldinga var eit faktum 1. februar 2020.

Halde tilbake

Etterretnings- og tryggingskomiteen i Parlamentet sette i gang granskinga si i november 2017. Den 50 sider lange rapporten som vart offentleggjord tysdag, var ferdig allereie i fjor.

Den britiske regjeringa har halde rapporten tilbake i fleire månader. Statsminister Boris Johnson stansa ei offentleggjering før det britiske valet, skriv The Guardian.

I eit svar på 20 sider blir det avvist at regjeringa hadde «undervurdert» den russiske trusselen. Regjeringa ønskjer heller vurdering av ei påstått russisk innblanding i folkeavstemminga om brexit.

– Vi har ikkje sett nokon bevis for vellykka innblanding i EU-folkeavstemminga, heiter det i fråsegna.

Svekt forhold

Johnsons forgjengar Theresa May skulda i si tid Russland for å stå bak spreiing av usanne historier som hadde til hensikt å skape uro og svekkje institusjonar i Vesten.

Storbritannia har òg skulda russarane for innblanding i samband med valet i fjor.

Forholdet mellom Storbritannia og Russland har vorte stadig verre dei siste åra, ei utvikling som vart forsterka med drapsforsøket på den tidlegare dobbeltagenten Sergej Skripal. Britiske styresmakter hevdar Russland stod bak, noko styresmaktene i Moskva nektar for.

(©NPK)