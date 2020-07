Dom venta mot russisk historikar som avdekte massegraver

utenriks

Forsvararen til Dmitiriev seier tiltalen om seksuelle overgrep mot ei adoptivdotter er fabrikkert for å straffe historikaren for arbeidet han har gjort med massegravene. EU har stilt spørsmål ved skuldingane mot Dmitriev, og menneskerettsorganisasjonar har sidan den første arrestasjonen i 2016 kravd at han blir lauslaten. Historikaren vart først tiltalt for å sitte på overgrepsmateriale, men vart frikjent i 2018. Kort tid etterpå vart han arrestert på nytt.

Aktor, som held fast på at saka er basert på bevis og ikkje politikk, har bede om 15 års fengsel for Dmitriev.

64-åringen har oppdaga og dokumentert ei massegrav nordvest i Russland med tusenvis av lik frå regjeringstida til Josef Stalin. Dmitriev nektar straffskuld, og tilhengjarane seier han har vorte eit mål fordi han har vist fram kva som skjedde under tida til den tidlegare Sovjetleiaren ved makta.

Den russiske regjeringa avviser at ho er involvert i saka.

