EU tilrår munnbind på tog

utenriks

EU-kommisjonen, Det europeiske smittevernbyrået og EUs jernbanebyrå tilrår i dei oppdaterte råda sine at munnbind skal nyttast dersom det ikkje lèt seg gjere å halde 1,5 meters avstand til andre.

Togpersonell bør òg bruke munnbind og bli opplært i bruk heiter det i tilrådinga.

Men på svenske og norske tog finst det enno ikkje råd om bruk av munnbind.

– Vi følgjer det som kjem frå Folkhälsomyndigheten, og det er inga tilråding om munnvern så vidt vi veit, seier Stefan Holmlund ved SJs pressekontor.

Deler ut gratis

Ifølgje Folkhälsomyndigheten er ikkje munnbind naudsynt i vanlege situasjonar i samfunnet. Dei meiner det er betre å halde avstand og vere nøye med å vaske hendene.

Togoperatøren MTRX, som køyrer ruta Stockholm-Göteborg, tilbyr gratis munnbind til passasjerane sine.

– Sidan juni har vi byrja å dele ut munnbind gratis til reisande. Dei kan bruke dei viss dei vil, seier administrerande direktør Mats Johannesson.

Valfri bruk

Det er fleire og fleire som brukar munnbind på tog i Sverige, ifølgje Johannesson. Han seier at kvar tredje passasjar vel å ta imot munnbind.

Personalet får òg munnvern, men bruken er valfri. Eit fleirtal av personalet vel å ikkje bruke det, ifølgje Johannesson.

– Vi er klar over at Folkhälsomyndigheten ikkje tilrår munnvern, men vi ser at det er noko vi frivillig kan gjere for å auke tryggleiken ytterlegare på reiser, seier han.

TT har prøvd å få kommentar frå Folkhälsomyndigheten, utan hell.

Ikkje fagleg grunnlag

Folkehelseinstituttet i Noreg har ikkje gått ut med noka tilråding om bruk av munnbind på tog og annan kollektivtrafikk.

– Ut frå den epidemiologiske situasjonen ser Folkehelseinstituttet at det ikkje er fagleg grunnlag for å tilrå generell bruk av munnbind eller ikkje-medisinske ansiktsmasker blant folk, heiter det i råda deira.

Flyselskapa SAS og Norwegian har likevel innført krav om munnbind om bord.

