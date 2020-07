Egypt: 18 islamistar drepne på Sinai-halvøya

utenriks

Aksjonen til hæren hindra eit angrep som opprørarane planla mot eitt av anlegga til tryggingsstyrken i byen BiR al-Abd, ifølgje fråsegna.

– I samarbeid med luftforsvaret, klarte tryggingsstyrkar å jage terrorelement gjennom ein gard og inn i forlatne bygningar der 18 av dei vart drepne, blant dei ein som hadde på seg eit bombebelte, opplyser hæren.

To soldatar vart drepne og fire andre såra i aksjonen. Hæren øydela òg fire bilar, blant dei tre som var lasta med eksplosiv.

Byen ligg rundt 80 kilometer vest for Nord-Sinais administrasjonssenter al-Arish og har vore åstad for fleire tidlegare terrorangrep som IS har teke på seg ansvar for. Blant dei var det dødelegaste angrepet i nyare egyptisk historie der over 300 personar som var samla til bønn i ein moské, vart drepne i 2017.

Tryggingsstyrkane har lenge kjempa mot eit islamistopprør på Sinai-halvøya. I februar 2018 innleidde styresmaktene ein landsomfattande aksjon mot islamistiske opprørarar, hovudsakleg i Nord-Sinai.

Ifølgje offisielle tal er rundt 990 antekne opprørarar blitt drepne i regionen, i tillegg til fleire titals medlemmer av tryggingsstyrken i landet.

(©NPK)