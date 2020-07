Etiopia har byrja å fylle opp omstridd dam

utenriks

– Vi har på vellykka vis fullført den første fyllinga av dammen utan å plage eller skade nokon, seier Etiopias statsminister Abiy Ahmed i ei fråsegn på nasjonalt fjernsyn.

Kunngjeringa kjem etter at Ahmed tysdag sa at dei tre landa som er innblanda i konflikten – Etiopia, Egypt og Sudan – har komme til ei «viktig felles forståing» som kan bane veg for semje.

Møtet vart halde over internett, og Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa var vertskap.

Svært omstridd

Egypt og Sudan hevdar at den store demninga Etiopia har bygd, utgjer ein eksistensiell trussel for jordbruket og drikkevassforsyninga i dei to landa. Bygginga har forårsaka usemje sidan den starta i 2011.

Det såkalla GERD-anlegget er ein viktig del av Etiopias plan om å bli Afrikas største straumeksportør.

Den blå Nil har kjelda si i Tanasjøen i Etiopia og møter Den kvite Nil i Sudan. Derfrå held Nilen fram gjennom Egypt og ut i Middelhavet.

Vil ha tvistemekanisme

Egypt gjentok på møtet at det er nødvendig med ein juridisk bindande avtale om drifta av dammen og reguleringa av vassmassane.

– Det vart semje om å halde fram forhandlingane og prioritere arbeidet med å få ferdig ein bindande avtale om GERD-fyllinga, seier Ahmed Hafez, som er talsperson for det egyptiske utanriksdepartementet.

Egypt ønskjer ein avtale som gir garantiar om nødvendig gjennomstrøyming av vatn, og skipinga av ein tvistemekanisme.

Fleire medium melde førre veke at fyllinga av dammen hadde byrja, noko Etiopia på det tidspunktet nekta for.

(©NPK)