FN-ekspertar ber Iran lauslate aktivist med koronasymptom

Mohammadi sonar ei ti år lang fengselsstraff for å ha «danna og leidd ei ulovleg gruppe». 48-åringen er motstandar av dødsstraff og var talsperson for menneskerettssenteret til fredsprisvinnar Shirin Ebadi.

Onsdag bad 16 FN-ekspertar, som rett nok ikkje snakkar på vegner av FN, om at Mohammadi blir lauslaten. Dei uttrykkjer stor bekymring for at ho har fått koronaviruset i fengselet.

– Iranske styresmakter må handle no, før det er for seint, skriv dei i ei pressemelding.

Aktivisten, som slit med lungene, bad om å bli mellombels lauslate frå fengselet førre månad. Ifølgje gruppa har tilstanden forverra seg etter at ho fekk symptom i slutten av juni.

Ho vart testa 8. juli, men har så langt ikkje fått svar på prøva.

