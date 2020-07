Nesten kvar fjerde innbyggjar i New Delhi truleg koronasmitta

utenriks

Nærare 1,2 millionar menneske har hittil fått påvist koronasmitte og nærare 29.000 er døde i India, men dei reelle tala kan vere langt høgare.

Helsestyresmaktene i New Delhi har teke blodprøve av over 21.000 vilkårleg utvalde innbyggjarar og fann at 23,5 prosent av dei hadde antistoff som tydde på at dei hadde vore smitta av viruset.

Ettersom det bur over 20 millionar menneske i New Delhi tyder dette på at heile 4,7 millionar kan ha vore smitta, nærare 40 gonger fleire enn det offisielle talet.

