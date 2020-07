Russisk Gulag-historikar dømt til fengsel

utenriks

Dommen mot Dmitrijev lyder på tre og eit halvt års fengsel, betydeleg mindre enn påstanden til aktor om 15 års fengsel.

Dmitrijev nektar straffskuld og seier at saka er fabrikkert, eit forsøk på å få han til å teie og ei straff for arbeidet hans med å avdekkje overgrep gjort under Stalin-tida.

Den 64 år gamle historikaren, som har leidd menneskerettsorganisasjonen Memorial i Karelen nordvest i Russland, har mellom anna funne og kartlagd ei massegrav med fleire tusen lik i ein skog i Sandarmokh.

EU har stilt spørsmål ved rettsprosessen mot Dmitrijev, og menneskerettsorganisasjonar har kravd han lauslaten.

Dmitrijev vart først arrestert i 2016, skulda for brot på lova om barnepornografi. I 2018 vedtok ein domstol at han skulle lauslatast, men han vart kort tid etter arrestert på nytt og tiltalt for seksuelle overgrep mot adoptivdottera.

Ettersom han har sete i varetekt sidan 2018, blir det venta at han blir lauslaten innan året er omme.

