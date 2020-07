Trump-talskvinne: Han har redda 3 til 4 millionar liv

utenriks

Nærmare 4 millionar amerikanarar har fått påvist koronasmitte, og blant dei er det til no registrert 144.000 døde. USA er dermed utan sidestykke det hardast ramma landet i verda.

Viruset spreier seg no raskt i dei folkerike delstatane Florida, California og Texas, og Trump har fått hard kritikk for handteringa si av krisa.

Talskvinna til Trump Kayleigh McEnany meiner likevel at presidenten har gjort det som måtte gjerast og hevdar at han med politikken sin har bidrege til å redde 3 til 4 millionar menneskeliv i USA.

Trump sjølv har fleire gonger hevda å ha redda millionar av menneskeliv, og han har vist til ein britisk studie som anslo at 2,2 millionar liv kunne ha gått tapt dersom styresmaktene ikkje hadde stengt ned samfunnet.

Trump har likevel kritisert stenginga og ivra etter å opne samfunnet, men fleire delstatar som har gjort dette ser no ei smittebløming.

Meiningsmålingar viser at mange amerikanarar er lite imponerte over Trumps handtering av koronakrisa, noko som kan komme til å koste han dyrt når han skal prøve å bli attvald for fire nye år i november.

