Trump vil ikkje ta med ulovlege innvandrarar i Kongress-utrekning

Seta i Representanthuset blir fordelt ut frå folketalet i dei ulike statane.

Direktivet til presidenten bryt med tidlegare praksis og vil truleg støyte på både politiske, praktiske og juridiske hindringar. Kritikarar meiner avgjerda er i strid med grunnlova og at den vil hamne i retten innan kort tid.

– Denne avgjerda er ikkje verd papiret ho er skriven på og vil bli avvist i retten. Å bruke folketeljinga som våpen for politisk vinning er nok eit rasedrive angrep frå ein president og regjering som feilaktig ser på innvandrarar som fienden, medan dei er ein viktig del av samfunnet, seier demokraten Charles E. Schumer, som er mindretalsleiar i Senatet.

Endrar balansen

Forslaget vil svekkje den politiske tyngda til delstatar som California og Texas, der det bur mange personar utan lovleg opphald. Det vil òg forskyve makt frå meir mangfaldige byar til den meir homogene – og kvitare – landsbygda.

I eit notat frå Det kvite hus tysdag kjem det fram at teljekorpset framleis skal inkludere ulovlege innvandrarar, men at dei altså ikkje skal takast med når mandatfordelinga skal reknast ut.

Etaten som står for folketeljinga, får fem månader på seg til å komme opp med ein metode for å berekne kor mange innbyggjarar kvar delstat har utan lovleg opphald. Desse skal så blir trekte frå i utrekninga.

– Administrasjonen min vil ikkje støtte representasjon i Kongressen for dei som kjem til eller oppheld seg ulovleg i landet. Det vil skape feil insentiv og undergrave styringssystemet vårt. Vi gir heller ikkje politisk makt til folk som er her mellombels, og burde ikkje gi det til dei som ikkje skulle vore her i det heile, sa Trump i ei fråsegn kort tid etterpå.

Han hevda samtidig at det går «ein større innsats på venstresida for å vatne ut rettane til amerikanske borgarar».

Splittande

Det omstridde forslaget er endå eit døme på at Trump omfamnar saker som verkar splittande, samtidig som han sakkar meir og meir etter Demokratanes utfordrar Joe Biden på meiningsmålingane.

Nyleg har Trump foreslått å sende fleire føderale styrkar til byar som blir styrt av Demokratane, han har uriktig hevda at poststemmer er ei kjelde til vedvarande valfusk og har gjentekne gonger framheva seg sjølv som siste skanse mot venstreradikalisme.

Berre timar etter det seinaste forslaget trua òg Det kvite hus med å leggje ned veto mot kongressvedtak om pengar til forsvaret, dersom pengane kjem med krav om at militærbasar kalla opp etter sørstatsleiarar må byte namn.

– Medan hundrevis av amerikanarar døyr kvar dag av covid-19, held president Trump fram med det politiske spelet sitt, seier demokraten Alex Padilla i delstatsregjeringa i California.

