FN spår auka fattigdom for millionar av arabarar

utenriks

I ein ny rapport skriv FN at dei fryktar koronapandemien vil føre fleire millionar ut i fattigdom og anslår at økonomien i arabiske land vil krympe med 5,7 prosent i år. Det svarer til eit tap på nærare 1.400 milliardar kroner.

FN forventar at rundt 14 millionar fleire arabarar vil falle under fattigdomsgrensa som ei direkte følgje av koronapandemien og at kvar fjerde innbyggjar – 115 millionar menneske – dermed vil ende i fattigdom.

Dei arabiske landa innførte sterke restriksjonar i mars, men det har vorte rapportert om meir enn 800.000 tilfelle av koronasmitte og i underkant av 15.000 dødsfall.

Sjølv om smitteverntiltaka har gjort at dei arabiske landa har hatt relativt låge dødstal, har dei økonomiske konsekvensane av nedstenginga no verkeleg byrja å vise seg.

(©NPK)