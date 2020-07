Trump sender tryggingsstyrkar til Chicago og Albuquerque

utenriks

Situasjonen i dei to byane, som begge er styrt av Demokratane, er ute av kontroll, hevda presidenten onsdag.

Han skulda det han kallar radikale venstrekrefter for å stå bak aukande vald med skyting, drap og andre kriminelle handlingar i enkelte byar, sjølv om ekspertar i strafferett meiner utviklinga ikkje kan forklarast på ein slik forenkla måte.

– Denne blodsutgytinga må avsluttast, sa Trump då han kunngjorde at han ville sende føderale tryggingsstyrkar til dei to byane.

I Portland i Oregon på vestkysten har tusenvis demonstrert dagleg etter at George Floyd døydde i varetekta til politiet i slutten av mai. Situasjonen i Portland har eskalert sidan 11. juli og Washington har sendt føderale styrkar dit, noko lokale styresmakter ikkje hadde bede om.

Fryktar konstitusjonell krise

Delstatsstyresmaktene meiner føderale styresmakter har gått ut over mandatet sitt og har no gått til sak mot Washington for å få dei føderale styrkane fjerna frå byen.

Ekspertar fryktar ei konstitusjonell krise som følgje av utviklinga.

– Tanken om at føderale styresmakter kan gå inn og gjere kva dei vil utan samarbeid med lokale styresmakter er heilt ekstraordinært utanfor konteksten av ein borgarkrig, seier professor i konstitusjonell rett ved Cornell universitet, Michael Dorf, om situasjonen i Portland.

Åtvarar

Dorf trekkjer parallellar til autoritære leiarar som bruker opptøyar som påskot til å innføre strenge og vedvarande autoritære regime.

Også ein tidlegare høgtståande tenestemann i Homeland Security under Barack Obama og George W. Bush, John Cohen, seier at Trump risikerer å eskalere situasjonen når han vel å gå inn med føderal makt utan støtte lokalt.

– Viss innbyggjarane opplever inngrepet som eit politisk spel, vil det svekkje kredibiliteten, og dermed også tilliten til styresmaktene. Det kan bli fatalt, åtvarar Cohen.

Andre kjelder har kritisert Trump for å bruke situasjonen til å framheve seg sjølv som ein sterk statsleiar som set tydeleg søkjelys på «lov og orden» før presidentvalet i november.

