Tyske Ritter Sport vann retten til kvadratisk sjokolade

Tysk Høgsterett slo torsdag fast at Ritter Sport får behalde den eksklusive eineretten dei har på kvadratisk sjokolade. Amerikanske Milka, eigd av sjokoladegiganten Mondelez som også eig norske Freia, hadde utfordra den tyske konkurrenten i eit søksmål. Den prøvde å få kjent designet Ritter Sport fekk patentert i 1996 og på nytt i 2001, ugyldig.

Trass i tap for Milka i 2016 anka Ritter Sport saka vidare i rettssystemet. No har tysk Høgsterett avgjort at patentet blir ståande sidan det uansett ikkje gir sjokoladen nokon «vesentleg verdi» samanlikna med andre tilsvarande produkt.

– Det kan hende at forbrukarar kjøper sjokoladen på grunn av den kvadratiske forma, men det er ikkje poenget. Forma på eit produkt eller på emballasjen kan berre nektast varemerkevern dersom det gir produktet betydeleg meirverdi, skriv domstolen.

