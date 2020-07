10 millionar amerikanske arbeidstakarar trur ikkje dei vil få tilbake jobben etter koronakrisa

utenriks

Ei måling nyheitsbyrået AP har fått utført, viser kva håp amerikanske arbeidstakarar har om å vende tilbake til arbeidslivet etter koronakrisa.

I april svarte 78 prosent av dei spurde og som var i eit hushald som hadde opplevd jobbtap på grunn av krisa, at dei trudde dette ville vere mellombels. I ei tilsvarande måling no, svarer likevel heile 47 prosent av dei spurde at dei trur at jobben er borte for godt eller at dei ikkje kan vende tilbake til han.

I reine tal inneber dette at om lag 10 millionar arbeidstakarar i USA reknar med å måtte finne seg ein ny arbeidstakar eller ein ny jobb.

Etter at økonomien og arbeidsmarknaden i mai og juni såg ut til å ta seg opp igjen etter nedstenginga i mars, viser han likevel no igjen teikn til å bremse opp og fleire arbeidstakarar søkjer støtteordningar som følgje av at dei er utan jobb på grunn av virusutbrotet.

(©NPK)