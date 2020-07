Bill Gates avviser konspirasjonsteoriar om at han skapte koronaviruset

utenriks

Gates har brukt 2,3 milliardar kroner på tiltak mot pandemien, og stiftinga hans har brukt store summar på helsetiltak i utviklingsland dei siste 20 åra.

– Det er ein dårleg kombinasjon av pandemien og sosiale medium og folk som leitar etter ei veldig enkel forklaring, seier Gates om konspirasjonsteoriane i eit CNN-intervju.

Falske bilete og nyheitsartiklar retta mot multimilliardæren er delt tusenvis av gonger på ulike språk i sosiale medium.

Slår tilbake

Ein video som skuldar Gates for å ville «eliminere 15 prosent av befolkninga i verda» med vaksinasjon og elektriske mikrobrikker, har fått millionar av sjåarar på YouTube.

– Stiftinga vår har gitt meir pengar for å kjøpe vaksinar for å redde liv enn noka anna gruppe, uttaler 64-åringen om Bill & Melinda Gates Foundation.

– Så du berre snur det. Du seier: OK, vi tener pengar, og vi prøve å drepe menneske med vaksinar eller ved å finne opp noko. Og i det minste er det sant: Vi er assosierte med vaksinar, men du har faktisk snudd sambandet, heldt han fram.

Fryktar vaksinemotstand

Gates la til at han håpar at konspirasjonsteoriane ikkje skapar vaksinemotstand.

Pandemien er ikkje det første sjukdomsutbrotet Gates får skulda for. Han var ein av fleire mektige, vestlege personar som fekk skuldingar retta mot seg i samband med zikavirusepidemien som starta i 2015.

Enkelte rykte hevdar at FBI arresterte Gates for biologisk terrorisme og at han støttar ein vestleg plan om å forgifte afrikanarar.

(©NPK)