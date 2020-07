Bolivia utset valet på grunn av korona

utenriks

Det er valkommisjonen i landet som offentleggjorde avgjerda torsdag etter å ha konkludert at forholda for eit val vil vere betre i midten av oktober enn tidleg i september.

Det er venta at koronautbrotet i Bolivia vil nå toppen mellom juli og september. Landet har no registrert over 64.000 stadfesta smittetilfelle og 2.328 døde. Helsevesenet og gravferdsbyråa i landet strevar med dei høge sjuke- og dødstala. Interimpresident Jeanine Añez og ein tredel av regjeringa er blant dei som har testa positivt for covid-19.

Dette er andre gong nyvalet i Bolivia blir utsett etter at Evo Morales flykta etter skuldingar om valfusk ved valet i oktober. Også i mai måtte valet utsetjast.

