Global GPS-app framleis nede etter to dagar

Løparar, syklistar og andre idrettsutøvarar verda over har sidan klokka 6 torsdag morgon, norsk tid, ikkje kunna laste opp treningsdata registrert ved bruk av Garmins GPS-klokker eller sykkelcomputerar til serverane til produsenten. Dermed får brukarar heller ikkje sett eller delt prestasjonane sine.

FlyGarmin, navigasjonstenesta til selskapet for pilotar, er òg ramma av driftsbrotet.

Fleire nettstader, mellom dei Forbes, skriv at Garmin kan vere ramma av dataangrep der dei som står bak prøver å drive utpressing mot selskapet. Magasinet siterer ei taiwansk nyheitskjelde som skriv at tilsette i Garmin skal ha åtvara om at tryggingssystema til selskapet skal ha vorte brote. Dei som står bak angrepet kan vere ei kjend hackargruppe ved namn Evil Corp.

– Evil Corps primære mål er amerikanskbaserte verksemder og organisasjonar, og det blir anteke at hackarane stort sett er russiske, skriv Forbes.

Garmin har ikkje kommentert Forbes-artikkelen og har sjølv ikkje gitt noka årsak til at alle tenestene er nede. På sosiale medium og sine eigne nettsider skriv selskapet at dei beklagar det som er skjedd.

– Driftsstansen påverkar òg kundesentera våre, og vi kan førebels ikkje få samtalar, e-postmeldingar eller chat. Vi jobbar med å løyse dette problemet så raskt som mogleg og beklagar dette, skriv selskapet til brukarane.

