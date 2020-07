utenriks

Treåringen er det hittil yngste koronaofferet i Belgia, som er det hardaste ramma landa i verda, målt i talet på dødsfall per innbyggjar.

Nærmare 65.000 belgiarar har til no testa positivt for viruset, og over 9.800 av dei er døde. Dette svarer til 85 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar, nærare dobbelt så mange som i USA og ti gongar så mange som gjennomsnittet i verda.

(©NPK)