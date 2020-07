Millionar ramma av flaum i Bangladesh

utenriks

– Bangladesh må no handtere tre katastrofar samtidig. Koronapandemien rammar svært hardt i eitt av dei folkerikaste landa i verda, og syklonen Amphan ramma landet i mai. No står òg ein tredel av landet under vatn som følgje av flaum, seier seniorrådgivar Torben Bjørke-Henriksen i Noregs Røde Kors.

7,5 millionar menneske er i fare som følgje av flaumen, ifølgje styresmaktene i landet. Flaumen har allereie gått føre seg i nesten tre veker, men er venta å halde fram dei kommande vekene.

– Normalt varer desse flaumane eit par veker, men denne har allereie vart i 20 dagar. Meir nedbør er venta i dagane og vekene som kjem. Redningsarbeidet er krevjande fordi mange vegar og bruer er øydelagde, seier Bjørke-Henriksen.

– Frykt for smitte

Over 9,6 millionar har vorte ramma av flaum i Sør-Asia til no i år, anslår Røde Kors. Dei åtvarar òg om faren for at vassborne sjukdommar, som mellom anna kolera, kan spreie seg.

– Dette vil leggje eit ytterlegare press på helsevesenet i landet som frå før har store utfordringar med handtering av den store auken i talet på koronapasientar, seier Bjørke-Henriksen.

Bangladesh, som har rundt 165 millionar innbyggjarar og svært høg befolkningstettleik, har registrert over 200.000 koronatilfelle. Det er anslått at det reelle talet er endå høgare.

– Frykt for smitte gjer redningsarbeidet vanskelegare. Det er stor mangel på smittevernutstyr, og mange er redde for å bli smitta av covid-19 om dei flyttar på seg, seier Bjørke-Henriksen.

Rammar hardt

Minst 571 personar har òg mista livet i fleire indiske delstatar etter at ekstremvêret byrja 21. juli, anslår indiske krisestyresmakter.

I Bangladesh har minst 25 personar mista livet, 20 av dei barn.

I Nepal har jordskred og flaumar kosta minst 123 menneske livet, medan 43 framleis er sakna, ifølgje politiet.

